Уфа, 19 марта 2021, 09:13 — REGNUM Инкубационная программа фонда «Сколково» Ufa SuperHero 2021 стартует 19 марта в Уфе. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что данный проект предназначен для IT-специалистов. Его запускают, чтобы сформировать стартапы-проектов первых резидентов технопарка высоких технологий IQ-парк.
Отмечается, что с 19 по 21 марта перспективные IT-команды приступят к разработке сервисов и решению технологических задач, которые им поставили органы власти региона и IQ-парк.
А 22 марта в столицу Башкирии прибудут участники федерального проекта STARTUP TOUR по развитию компетенций начинающих бизнесменов, поиску перспективных инновационных команд и популяризации идеи инновационного предпринимательства.
При этом региональные стартапы представили 45 проектов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в индустриальном парке «Уфимский» могут создать промышленный кластер.