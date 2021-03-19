Уфа, , 09:13 — REGNUM Инкубационная программа фонда «Сколково» Ufa SuperHero 2021 стартует 19 марта в Уфе. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что данный проект предназначен для IT-специалистов. Его запускают, чтобы сформировать стартапы-проектов первых резидентов технопарка высоких технологий IQ-парк.

Отмечается, что с 19 по 21 марта перспективные IT-команды приступят к разработке сервисов и решению технологических задач, которые им поставили органы власти региона и IQ-парк.

«20 марта на питч-сессиях разработчики смогут представить свои проекты потенциальным заказчикам. Победители получат денежные призы и возможность пройти экспертный отбор на статус резидента технопарка», — сообщает пресс-служба ведомства.

А 22 марта в столицу Башкирии прибудут участники федерального проекта STARTUP TOUR по развитию компетенций начинающих бизнесменов, поиску перспективных инновационных команд и популяризации идеи инновационного предпринимательства.

«На уфимский этап Стартап-тура поступило 56 заявок из восьми регионов России, в том числе из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Подмосковья, Алтайского края, Амурской области и Якутии», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом региональные стартапы представили 45 проектов.

«Для нас важно, чтобы в IQ-парке прежде всего кипела жизнь. Поэтому уже сейчас мы запускаем череду мероприятий по формированию пула резидентов технопарка. Наша задача — ещё до открытия объекта накопить массу проектов, молодых команд, индустриальных партнеров, которые с первого дня будут дислоцироваться в IQ-парке, создавать его экосистему», — передает слова вице-президента по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрия Сапрыкина пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в индустриальном парке «Уфимский» могут создать промышленный кластер.