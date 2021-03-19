Москва, 19 марта, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В России за последние десять лет доля родителей, рассчитывающих на то, что их дети после школы продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисом Superjob.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Так, каждый пятый (21%) родитель сообщил, что после окончания школы его ребёнок продолжит обучение в среднем профессиональном учебном заведении. В 2010 году такой ответ давали 8% респондентов.

Ещё 43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в высшее учебное заведение, тогда как в 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных.

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Каждый четвертый (26%) участник опроса сообщил, что его дети ещё не определились с продолжением обучения после школы. 2% родителей сообщили, что после школы их дети пойдут работать.

Опрос был проведен с 22 января по 15 марта 2021 года в 357 населенных пунктах среди двух тысяч родителей детей, заканчивающих школу в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти треть российских школьников не осваивает требуемый объем школьной программы. Вице-премьер отметила, что «это не только вина школьников». «Это и наша с вами вина, потому что не всегда мы можем создать надлежащие условия для получения качественного общего и среднего образования».

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