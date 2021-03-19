Вильярреаль, Испания, , 09:09 — REGNUM Испанский «Вильярреал» одержала победу над киевским «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Вильярреала» дубль оформил нападающий Жерар Морено, отличившийся на 13-й и 36-й минутах.

Напомним, в первом матче «Вильярреал» также победил со счётом 2:0. Таким образом, испанский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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