Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чувашии прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами 21 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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Для иммунизации используется российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). По данным властей, в настоящее время вакциной от COVID-19 привилось более 33 тыс. жителей республики, в том числе свыше 2 тыс. медицинских работников. Из них более 21 тыс. человек закончили полностью вакцинацию полностью, то есть двумя компонентами.

В министерстве здравоохранения заявляют, что в республике «ни одного случая тяжелого осложнения после прививки было». В настоящее время ожидается поставка новой партии вакцины «Спутник V».

Исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Алексей Кизилов отмечает, что до конца сентября мы планируется привить 60% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 20 281 пациент (91,3%), скончались 795 пациентов.