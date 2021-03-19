Саранск, , 09:08 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в очередной раз продлив самоизоляцию для пожилых работающих жителей республики. Документ опубликован на портале правительства региона.

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Так, жители Мордовии в возрасте старше 65 лет могут взять больничный и соблюдать самоизоляцию на период с 19 по 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала массовой вакцинации до 17 марта в Мордовии привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 46,3 тыс. человек. Из этого числа 30,5 тыс. жителей Мордовии получили второй компонент препарата, полностью завершив процесс вакцинации. В первую очередь в регионе прививают медицинских работников, а также граждан пожилого возраста. Республика занимает седьмое место в России по темпам вакцинации населения от коронавируса.

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