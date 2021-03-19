Лондон, , 09:09 — REGNUM На аукционе британское подразделение Mitsubishi планирует продать 14 редких автомобилей из своей коллекции. Об этом сообщается на сайте Autoauction.

Японская компания выставит на продажу лимитированный спорткар Evolution шестого поколения. Это авто в версии Tommi Makinen Edition собрали всего 200 экземпляров. На торги также выставлена модель Evo IX, которая победила в национальном раллийном чемпионате в 2007 году. На аукционе можно будет купить подготовленный к ралли седан Galant, произвённый в 1989 году.

Из выставленной коллекции стоит отметить внедорожник Mitsubishi Jeep CJ-3B 1979 года выпуска, который был выпущен по лицензии марки Jeep. Таких автомобилей было собрано всего восемь экземпляров. Также с «молотка» спустят купе Mitsubishi Starion 1988 года выпуска и 3000GT, который сошёл с заводского конвейера в 1992 году.

Ранее стало известно, что американская аукционная компания Barrett-Jackson Scottsdale готовит к торгам два универсала из семейной коллекции владельца заводов по производству машин Генри Форда.

Читайте также: Опубликован топ-5 самых дорогих аукционных машин 2020 года