Киев, , 09:06 — REGNUM Итальянская «Рома» одержала победу над украинским «Шахтёром» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Ромы» дубль оформил нападающий Борха Майораль. У «Шахтёра» отличился форвард Жуниор Мораес.

Напомним, в первом матче «Рома» победила со счётом 3:0. Таким образом, римский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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