Джакарта, , 09:05 — REGNUM Статистические данные медицинского университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,19% из 121 382 067 положительных случаев заболевания COVID-19 в мире, сообщает Antara.

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По данным университета Джонса Хопкинса, в Индонезии зарегистрировали 1 443 853 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Индонезия в настоящее время занимает 18 место из 192 стран по количеству случаев COVID-19.

Между тем по числу смертей от COVID-19 на Индонезию приходится 1,46% от числа смертей в мире, а именно 2 683 209 человек.

Медицинский университет Джона Хопкинса отметил, что Соединенные Штаты являются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире, а именно 29 611 598. Затем следует Бразилия с 11 693 838 случаями, за ней следуют Индия с 11 474 605 случаями, Россия с 4 378 656 случаями и Великобритания с 4 287 996 случаями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявил, что уровень смертности в стране увеличился в марте 2021 года.

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