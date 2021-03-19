Черкесск, , 09:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии большинство агропромышленных хозяйств выбирают кукурузу для выращивания на зерно в 2021 году. Под эту культуру будет отдано более 70% всех сельскохозяйственных площадей. Для сравнения: зерновыми колосовыми засеют всего 12% земель, масличными культурами — 10%.

Остальные площади отдадут под технические и кормовые культуры, сообщили 19 марта в пресс-службе главы и правительства региона. Всего в республике будет засеяно яровыми более 80 тыс. гектаров земель сельхозназначения.

По данным минсельхоза, в настоящее время обеспеченность семенным материалом зерновых и зернобобовых культур в Карачаево-Черкесии составляет 87%. При этом почти полностью закрыта потребность в семенах зерновых колосовых — 97%, большинство из этого объема — отечественный посевной материал. Семена кукурузы на зерно имеются в объеме 56,9% от необходимого количества, технических культур — 55%, сахарной свеклы — 53,8%.

В преддверии весенних полевых работ в минсельхозе создан штаб для оказания помощи аграриям при проведении сева яровых культур в оптимальные агротехнические сроки.