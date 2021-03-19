Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 19 марта, составляет 52 875 человек, за сутки выявлен 171 новый случай заражения. Накануне заболели 168 человек. Выздоровели с начала пандемии 47 660 пациентов, или 90,1%, за сутки — 178 человек. Всего скончались 742 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 78 новых случаев, в Аткарском районе — 16, в Энгельсском — 15, Базарно-Карабулакском и Саратовском — по 11 случаев, остальные — в других муниципалитетах области. У 86 пациентов выявлена пневмония.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области поставку вакцины от COVID-19 планируют увеличить до 50−100 тысяч доз. Для этого необходимо рассмотреть возможность открытия дополнительных пунктов вакцинации. Новая партия вакцины «Спутник V» поступит в Саратовскую область в ближайшие дни.

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