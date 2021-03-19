Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Студия Counterplay Games выпустила очередное обновление к игре Godfall и опубликовала список изменений. Об этом 19 марта сообщает портал DSOGaming.

Создатели игры сообщили, что патч 2.4.54 исправил множество ошибок. В частности, разработчики устранили проблему, которая могла возникать при попытке использования усиления (аугмента) с изменяемым атрибутом.

Они также исправили ошибку, из-за которой в локации Sunforge Temple падала частота кадров. С полным списком изменений (в англоязычной версии) желающие могут ознакомиться на сайте DSOGaming.

Напомним, релиз Godfall состоялся 12 ноября 2020 года, одновременно со стартом продаж PlayStation 5. На ПК игра пока является эксклюзивом сервиса Epic Games Store.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирована смешная игра Rustler, похожая на GTA в средневековье