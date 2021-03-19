Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве 19 марта возможен небольшой снег, сообщает центр «Фобос».

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По данным синоптиков, в течение дня «эхом уходящего тыла циклона в столичном регионе кое-где еще отзовутся незначительные осадки», возможен небольшой снег.

Температурный фон окажется в пределах климатической нормы марта. В столице ожидается до двух градусов тепла, в Московской области — до трёх градусов. Будет облачно с прояснениями, скорость ветра достигнет семи метров в секунду.