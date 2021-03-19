Соединённые Штаты Америки, , 09:00 — REGNUM Заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Анна Евстигнеева представила Россию на онлайн-встрече президента США Джозефа Байдена с постоянными представителями стран, входящих в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Россия была представлена заместителем постоянного представителя Анной Евстигнеевой, — написал в Twitter Полянский, добавив, что она не произносила никаких высказываний.

Напомним, президент США Джозеф Байден 18 марта провёл встречу с постпредами стран, входящих в СБ ООН. В ходе видеоконференции глава Белого дома рассказал об основных направлениях работы новой администрации США в этой организации на ближайшее будущее. Также американский лидер призвал принять меры по урегулированию ситуации в Сирии, Мьянме, Ливии, Йемене и Эфиопии.

Также Байден подтвердил приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН.