Пекин, , 09:00 — REGNUM Китай проведет 129-ю сессию Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, также известной как Кантонская ярмарка, в режиме онлайн с 15 по 24 апреля, сообщило в среду Министерство коммерции Китая, передает агентство Синьхуа.

Это уже третья онлайн-сессия ярмарки после двух успешных в июне и октябре прошлого года. Продолжение проведения сессий в режиме онлайн закрепит успехи в профилактике эпидемии COVID-19 и борьбе с ней, а также в социально-экономическом развитии, говорится в сообщении министесртва.

Ярмарка будет и дальше играть роль платформы всесторонней открытости и поможет поддерживать бесперебойную работу цепочек снабжения и промышленности во внешней торговле, добавили в министерстве.

Поскольку Китай недавно ликвидировал абсолютную нищету и перешел к возрождению сельских районов, ярмарка выделит специальную зону для компаний из ранее бедных районов, чтобы представить свою продукцию международным покупателям, говорится в сообщении ведмоства.

Кантонская ярмарка, основанная в 1957 году, считается важным барометром внешней торговли Китая. 128-я сессия привлекла около 26 тыс. отечественных и зарубежных предприятий с более чем 2,47 млн единиц продукции.