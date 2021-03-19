Москва, , 09:03 — REGNUM В столице России с 24 марта ожидается небольшое потепление до +7 °C. Об этом 19 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется. Грядет понижение температуры, особенно ночной, в ночь на субботу прогнозируем до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут около нулевой отметки. С понедельника температуры будут повыше», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что с 22 марта температура воздуха в Москве возрастет до +4… +5 °C, а к 24 марта она повысится до +5… +7 °C. Кроме того Вильфанд рассказал, что 19 марта в столице России ожидается небольшой снег, однако затем будет преимущественно без осадков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 19 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C.