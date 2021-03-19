Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению о нападении собаки на ребёнка. Об этом и сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«В СМИ была опубликована информация о том, что в подъезде жилого дома на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака, — уточнила Кулешова. — Из сообщения следует, что вечером 16 марта мальчик пошёл на улицу, чтобы выгулять своего щенка. На первом этаже подъезда он столкнулся с жительницей дома, которая как раз возвращалась с прогулки со своим псом. Собака была без намордника, и животное накинулось на мальчика, повалило его на пол и зубами вцепилось в ногу. Агрессивный пёс был на поводке, однако его хозяйка не смогла оттащить его от ребёнка. Своими силами мальчик смог вырваться из пасти собаки».

Момент нападения есть на видеозаписи с камеры наблюдения в подъезде. Родители доставили мальчика в травмпункт, где ему зашили раны.