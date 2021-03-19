Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» вновь появятся авиарейсы в Стамбул. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаучреждения.

Прекращённые из-за пандемии коронавируса рейсы вновь появятся с 29 апреля 2021 года. Полёты организует турецкий авиаперевозчик, летать до Стамбула самолёты будут три раза в неделю.

Сейчас из Екатеринбурга можно добраться в рамках пассажирского авиасообщения до турецкой Антальи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» заявили о скором возобновлении авиарейсов на Иссык-Куль (Киргизия).

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