Чеди-Хольский район, Тува, , 08:57 — REGNUM Жители посёлка Хову-Аксы в Туве жалуются на холод в квартирах. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выяснилось, что на местной ТЭЦ один котёл вывели на ремонт. Также здесь идёт отладка магистральных теплосетей. В результате температуры в квартирах снизилась. Для ускорения работ две местные ремонтные бригады усилили бригадой из Шагаан-Арыга. На место также направлен министр топлива и энергетики Роман Кажин-оол.

«В ближайшее время жду доклада о результатах устранения всех причин, повлекших снижение температурного режима в жилых домах, требую обеспечить, чтобы как можно быстрее в квартирах хову-аксынцев стало теплее», — отметил глава региона.