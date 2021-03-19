Ханты-Мансийск, 19 марта 2021, 08:57 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 85 случаев.
С начала пандемии на 19 марта в Югре зарегистрировано 53 240 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 652 человека, скончались 776 пациентов с COVID-19.