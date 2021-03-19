Москва, , 08:56 — REGNUM В московских парках в течение всей весны состоятся фотовыставки под открытым небом. В акции участвуют 17 столичных парков, сообщается на портале мера столицы.

На выставках свои работы представят как именитые, так и молодые художники. Полотна посвящены природе России, путешествиям, традициям жителей разных регионов, истории, археологии и архитектуре.

Бесплатные фотовыставки пройдут в Парке Горького, «Сокольники», «Митино», «Северное Тушино», «Ходынское поле» и др. Посетители увидят пробуждение природы России после зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, самые лучшие парки Москвы — это ЦПКиО им. М. Горького (21%), «Сокольники» (11%) и музей-заповедник «Царицыно» (9%).

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