Москва, , 09:04 — REGNUM В Нагорном Карабахе под охраной российских миротворцев возобновилось строительство водонасосной станции для обеспечения водой населённых пунктов Хнабат и Аскеран, оставшихся без водоснабжения в результате боевых действий. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Возможность приступить к ранее приостановленным строительным работам появилась благодаря достигнутым при содействии командования российского миротворческого контингента договорённостям между армянской и азербайджанской сторонами.

«В настоящее время питьевая вода в Хнабат и Аскеран доставляется силами коммунальных служб, но, после ввода в эксплуатацию насосной станции, её мощностей хватит для обеспечения питьевой водой не только населения указанных городов, но и близлежащих сельскохозяйственных угодий», — отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Строительные работы на насосной станции ранее были прекращены из-за её расположения вблизи линии разграничения конфликтующих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии российские сапёры очистили от мин и снарядов около 1700 гектаров территории и 525 километров дорог.

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