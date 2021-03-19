Киев, , 09:00 — REGNUM Вопрос Крыма должен стать актуальным для международного сообщества. Об этом 18 марта в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, перечисляя задачи так называемой «крымской платформы».

Он отметил, что Украине следует хорошо поработать, чтобы собрать на первом саммите «крымской платформы» как можно больше иностранных представителей.

«Первое — это вернуть Крым в топ-перечень вопросов международной повестки дня… Вторая задача — это систематизировать все усилия… и иметь механизм, который позволит убирать любые пробелы в этом системном режиме давления на «государство-агрессора», — рассказал Кулеба.

Он полагает, что при помощи последовательного системного давления можно «вытеснить» Россию из Крыма, и в этом состоит цель «крымской платформы».

Кулеба отметил, что помимо иностранцев в учредительном саммите «крымской платформы» будут участвовать представители организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Население полуострова поддержало идею воссоединения с РФ на референдуме, однако Украина не признала итоги волеизъявления.

После начала гражданской войны в Донбассе власти Украины попытались снять с себя ответственность, объявив Россию «государством-агрессором». В действительности РФ не является стороной данного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба обсудил вопрос Крыма с министром иностранных дел Словении Анже Логаром.

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