Пекин, , 08:56 — REGNUM Китайский национальный авиаперевозчик Air China подписал контракт на покупку 18 самолетов Airbus A380neo, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Air China заключила сделку с AFS Investments I, Inc., являющейся дочерней компанией авиационного лизингового гиганта GECAS. Сумма сделки составляет около $2,24 млрд, исходя из цен на открытом рынке, зарегистрированных в январе 2018 года, а фактическая сумма будет скорректирована позже с учетом ценовых уступок, говорится в заявлении Air China, опубликованном на Шанхайской фондовой бирже.

Ожидается, что сделка, требующая одобрения авиационного регулятора Китая, увеличит транспортные возможности Air China примерно на 2,12% говорится в заявлении. Будучи одной из крупнейших авиакомпаний Китая, она имела в эксплуатации 702 самолета по данным на сентябрь 2020 года.