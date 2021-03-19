Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Национальный банк Казахстана выпустил 1 тыс. коллекционных монет из серии «Выдающиеся события и люди», сообщили 19 марта в пресс-службе финансового регулятора.

Монета номиналом 1 тыс. тенге ($2,39) выполнена из серебра, а отдельные составные части — из золота. Её масса составляет 62,2 грамма, в том числе 46,2 грамма серебра и 16 граммов золота.

На лицевой стороне монеты изображен желто-голубой флаг Казахстана, портрет первого президента республики Нурсултана Назарбаева в и здание администрации президента. Портрет в профиль выполнен из золота.

На обратной стороне монеты изображены герб и достопримечательности Нур-Султана, в том числе монумент Байтерек. По периметру монета украшена национальным орнаментом.

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