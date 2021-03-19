Лондон, , 08:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 6303 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 280 882.

Также сообщается, что за это же время в Великобритании от COVID-19 скончались 95 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 125 926.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 107 584 947 тестов на коронавирус, 1 635 141 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 5,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.