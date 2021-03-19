Токио, , 08:58 — REGNUM Вашингтон и Токио пока не ведут переговоров о возможном размещении на японской территории новых ракет для сдерживания КНР. Об этом глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил 19 марта в комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента.

Он отметил, что пока не идёт речь о немедленном развёртывании ракет и не изучается вопрос о месте их возможного размещения. США проинформировали Японию, что пока не зондируют позицию государств-союзников по этому вопросу.

5 марта японская газета Nikkei сообщила, что власти страны могли бы одобрить размещение в Индо-Тихоокеанском регионе новых наземных ракет США. Токио видит в этом важное средство сдерживания КНР. Речь шла, в частности, о развёртывании на островах в Восточно-Китайском море ракет наземного базирования дальностью более 500 км.

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