Шанхай, Китай, , 08:51 — REGNUM Власти китайского города Шанхай отменили введенные ранее из-за COVID-19 ограничения на максимальное число зрителей в кинозалах. Об этом 19 марта сообщает Shanghai Daily.

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Таким образом, установленный лимит в 75% от максимального числа зрителей во время сеансов больше не действует.

Кроме того, другие объекты, связанные с индустрией развлечений и культуры, могут также работать в полноценном режиме, пояснили в городском управлении по делам культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае не выявлено ни одного нового локального случая заболевания COVID-19 с середины февраля. В настоящее время в стране нет ни одной зоны среднего или высокого риска распространения опасной инфекции. В связи с этим центральные власти Китая ослабили эпидемиологические ограничения для развлекательных заведений в зонах низкого риска по COVID-19.