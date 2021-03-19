Пекин, , 08:50 — REGNUM Китайская отрасль аутсорсинга услуг сообщила о мощной динамике в первые два месяца 2021 года, согласно данным Министерства торговли КНР, передает 18 марта агентство Синьхуа.

Китайские компании заключили контракты на аутсорсинг услуг на сумму 171,57 млрд юаней (около $26,45) в течение указанного двухмесячного периода. Таким образом была зафиксирован рост на 72,3% по сравнению с 2020 годом и на 24,2% по сравнению с 2019 годом.

Из общего числа аутсорсинговых контрактов, стоимость контрактов на аутсорсинг оффшорных услуг в период с января по февраль достигла 87,57 млрд юаней, что на 43,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.