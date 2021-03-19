Барнаул, , 08:49 — REGNUM В Алтайском крае с 21 марта отменяют режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это связано с улучшением эпидемиологической ситуации и многократными обращениями руководителей различных учреждений, в том числе культуры, образования с просьбами разрешить пожилым людям выйти на работу.

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Уже с 1 апреля 2021 года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65+ или страдающим хроническими заболеваниями.

Также в крае полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 19 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2557 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

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