Сеул, , 08:53 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности Но Гю Док провел в Сеуле личную встречу с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Кимом, с которым обсудил вопросы координации политики в отношении КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи, представитель США отметил, что Вашингтон ценит вклад Сеула в урегулирование ядерной и ракетной проблем Пхеньяна, а также подчеркнул, что мнение Сеула в вопросе координации политики в отношении КНДР очень важно для США.

В свою очередь, южнокорейский дипломат подчеркнул, что установление мира на Корейском полуострове является приоритетом внешней политики Сеула, а также добавил, что скоординированная стратегия в отношении КНДР необходима для достижения мира.

Отметим, что Сон Ким прибыл в Сеул 17 марта.