Париж, , 08:52 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 35 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 34 998 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 181 607.

Также уточняется, что этот же период во Франции от COVID-19 скончались 274 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 91 706.

Кроме того, уточняется, что на данный момент в стране 5 630 671 человек прошел вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 32 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.