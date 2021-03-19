Лондон, , 08:51 — REGNUM Британский аукционный дом Bonhams готовит к торгам военный автомобиль-амфибию GMC DUKW 353. Об этом сообщается на сайте компании.

За трёхосный десантный транспортёр-амфибию продавец планирует выручить до 20 тыс. фунтов (около 2 млн рублей).

Эта машина была создана в начале Второй мировой войны компанией Sparkman&Stephenson совместно с автопроизводителем General Motors. Амфибия была разработана для высадки десанта в особо сложных условиях.

Построен DUKW на грузовом шасси. На нём размещён лодкаподобный корпус. Колёса и винт приводятся в движение мотором рабочим объёмом 4,4 л.

Максимальная скорость транспортёра на суше составляет 80 км/ч. На воде скорость меньше — 10 км/ч.

Ранее на парижском аукционе Artcurial был выставлен на торги кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe из лимитированной серии. Авто выполнено в стиле двухместного тяжёлого истребителя Beaufighter. Всего было собрано три таких кабриолета.

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