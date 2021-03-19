Сухум, , 08:50 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, проходивший в России курс лечения от COVID-19, выздоровел. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

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«Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб выписан из московской клиники. Других заболеваний у премьер-министра нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главе абхазского правительства потребуется ещё пройти курс реабилитации.

Напомним, о том, что Анкваб заразился коронавирусом, стало известно 30 декабря 2020 года. 4 января 2021 года в пресс-службе сообщили о его госпитализации. 8 января премьер-министра в тяжёлом состоянии перевезли на лечение в Москву.

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