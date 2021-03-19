Уфа, , 08:50 — REGNUM Строительство ледовой арены завершили в одном из районов Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что ледовая арена была построена в Ишимбайском районе. 18 марта глава региона Радий Хабиров побывал в новом ледовом дворце «Ишимбай Арена». На строительство данного объекта было направлено 330 млн рублей. Во дворце также были созданы зал силовой подготовки, зал для занятий по фигурному катанию и другие необходимые помещения. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.

«Сегодня мы завершили строительство этого долгожданного, очень важного и нужного для всех ишимбайцев дворца. Теперь ребята, которые хотят заниматься хоккеем или фигурным катанием, могут тренироваться здесь. И для этого им не надо ехать в другой город», — передает слова главы республики Радия Хабиров пресс-служба правительства.

Он также отметил, что в 2022 году в Ишимбайском районе планируют начать строительство Дворца борьбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в селе Бакалы после капремонта открыли плавательный бассейн.