Уфа, 19 марта 2021, 08:50 — REGNUM Строительство ледовой арены завершили в одном из районов Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что ледовая арена была построена в Ишимбайском районе. 18 марта глава региона Радий Хабиров побывал в новом ледовом дворце «Ишимбай Арена». На строительство данного объекта было направлено 330 млн рублей. Во дворце также были созданы зал силовой подготовки, зал для занятий по фигурному катанию и другие необходимые помещения. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.
Он также отметил, что в 2022 году в Ишимбайском районе планируют начать строительство Дворца борьбы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в селе Бакалы после капремонта открыли плавательный бассейн.