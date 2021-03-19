Лондон, , 08:47 — REGNUM Студия Rare перед празднованием трёхлетнего юбилея игры Sea of Thieves решила рассказать об успехах проекта. Публикация была размещена 19 марта на портале Xbox Wire.

Разработчики сообщили, что сейчас в Sea of Thieves играют уже более 20 млн человек, напомнив, что в июле 2020 значение показателя достигло отметки в 15 млн. Они объявили, что геймеры, которые присоединятся к игре до 25 марта 2021 года, получат паруса Prosperous Captain's Sails, а подписчики Xbox Game Pass имеют возможность стать обладателями эмодзи Jump for Joy.

Кроме того, в будущие выходные магазин Microsoft Store сделает скидку на игру в размере 50%, а во время будущего ивента (внутриигровое мероприятие) Gold and Glory Weekend, который пройдёт с 19 по 22 марта 2021-го, геймеры будут получать в два раза больше золота.

https://twitter.com/SeaOfThieves/status/1372567358309609472

Напомним, релиз Sea of Thieves состоялся 20 марта 2017 года. Это кооперативная многопользовательская приключенческая игра про пиратов.

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