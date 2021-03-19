Пекин, , 08:46 — REGNUM Китай повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе КНР, передает 17 марта агентство Синьхуа.

Исходя из последних изменений международных цен на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо будут увеличены на 235 юаней (около $36,17) и 230 юаней за тонну соответственно, сообщила комиссия. Корректировка знаменует собой пятое повышение цен на топливо в этом году.

В рамках действующего механизма ценообразования, если мировые цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо в Китае, также корректируются соответствующим образом.