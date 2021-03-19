Тернейский район, Приморский край, , 08:45 — REGNUM Более 130 тонн корюшки, гольца и тайменя распределили предприятиям и коренным малочисленным народам Приморья — заявки на традиционное рыболовство утверждены в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Промышленная добыча анадромных видов рыб ведётся на восьми рыболовных участках в Тернейском округе.

«Между предприятиями «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка» распределено 130 тонн азиатской зубастой корюшки. При этом прогнозируемый наукой объём вылова корюшки в этом году составляет 300 тонн», — пояснили в агентстве по рыболовству региона.

Кроме того, утверждены все заявки на добычу рыбы от коренных малочисленных народов Приморья.

Для традиционного рыболовство распределили более 8,6 тонны рыбы. В том числе более 4,8 тонны тайменя в Красноармейском районе, гольца — 2,37 тонны в Тернейском округе и 1,35 тонны корюшки в Ольгинском районе.

При этом, на удочку рыбаки могут вылавливать не более 100 корюшек и одного тайменя в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане готовятся к проведению первого фестиваля подледной ловли «Клёвая Колыма». Он состоится 20 марта в бухте Гертнера, в районе зоны отдыха Горняк.