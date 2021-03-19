Шанхай, Китай, , 08:42 — REGNUM Комплексная туристическая выставка Tourism Plus Shanghai 2021 пройдет в городе центрального подчинения Шанхае на востоке Китая с 29 марта по 3 апреля, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Общая площадь выставки составит 600 тыс. кв. метров. В рамках мероприятия пройдет четыре выставки и почти 100 форумов и саммитов, 29 конкурсов и наградных мероприятий. Ожидается, что в шестидневном мероприятии примут участие более 5000 компаний-участников и 400 тыс. посетителей.

Выставка станет комплексным туристическим мероприятием, объединяющим различные туристические направления, включая отели, туризм и рестораны, пищевую культуру и мероприятия на свежем воздухе, отметил заместитель директора Шанхайского муниципального управления культуры и туризма Чэн Мэйхун.