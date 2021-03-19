Горно-Алтайск, , 08:42 — REGNUM В Республике Алтай продолжает расти число жертв COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано в феврале 2020 года.

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Скончались 62-летний житель Горно-Алтайска и жительница Майминского района 66 лет. По заключению патологоанатомов, оба пациента скончались «в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний».

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 218 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 198 — от COVID-19, 20 — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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