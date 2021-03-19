Александрово-Гайский район, , 08:52 — REGNUM В Саратовской области в связи с острой нехваткой воды для выращивания кормов в Левобережье возобновили лиманное орошение. Подача воды в Александрово-Гайский район через оросительные каналы началась по поручениею губернатора Валерия Радаева.

Фермеры Александрово-Гайского района активно занимаются животноводством, но малоснежная зима и отсутствие необходимого запаса влаги на полях могут привести к нехватке кормовой базы хозяйств. С 15 марта для создания естественного травостоя началась закачка воды для заполнения лиманных угодий. Уже залит один лиман на площади примерно в 100 гектаров, идет заливка следующего общей площадью 900 гектаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, минсельхозу Саратовской области необходимо увеличить плановый показатель сбора зерна на 2021 год с 4,2 до 6 млн тонн зерна. По мнению главы области Валерия Радаева, следует увязать этот показатель с планами по вводу орошаемых земель.

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