Грозный, 19 марта, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал странным то обстоятельство, что граждане России не могут получить ответ на волнующие их вопросы от президента Владимира Путина. Удивление чеченского лидера вызвал ответ, который дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на обращение к главе государства представителей общественности Чечни, сотрудников полка ППС МВД РФ по Чечне, родителей погибших силовиков и других жителей республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Напомним, жители Чечни попросили Путина обратить внимание на публикации «Новой газеты», оскорбляющие, по мнению обратившихся, честь и достоинство сотрудников правопорядка и всех граждан республики.

Песков, комментируя эти обращения, сказал, что они направлены «не по адресу», для разбирательств в клевете, в которой обвиняются журналисты издания, есть правоохранительные органы.

«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину, — выразил недоумение Кадыров ответом пресс-секретаря президента РФ. — Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты».

Читайте также: Песков посоветовал полку имени Кадырова обращаться в суд