Глазго, Великобритания, , 08:39 — REGNUM Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу в расизме. Об этом 19 марта сообщает The Scottish Sun.

Ранее сообщалось, что Кудела был избит в подтрибунном помещении после матча с «Рейнджерс». Предположительно, это сделал игрок шотландского клуба Глен Камара, который обвинил Куделу в оскорблении на расовой почве.

«Камара один из моих игроков. Я на 100% верю ему в том, что он говорит с точки зрения обвинения — другие игроки вокруг него слышали это», — сказал Джеррард.

По его словам, эту ситуацию теперь должны решать в УЕФА.

Напомним, «Славия» обыграла «Рейнджерс» в ответном матче со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

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