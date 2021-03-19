Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Первая сессия дискуссий между представителями США и КНР в американском штате Аляска была «предметной, серьёзной и прямой». Об этом представитель администрации США высокого ранга заявил 18 марта, сообщает агентство Reuters.

«Мы воспользовались этой сессией, как и планировали, чтобы изложить наши интересы и приоритеты, и мы услышали то же самое от наших китайских коллег», — заявил он.

Представитель США отметил, что сессия была рассчитана на два часа, но продлилась гораздо дольше. Вероятно, несколько часов продлится и вторая сессия. Она началась 18 марта около 19:30 по местному времени, что соответствует 06:30 мск 19 марта.

Сессии, которые проходят в столице штата Анкоридже, закрыты для прессы. Начало третьего раунда запланировано 19 марта в 09:00—09:30 по времени Аляски ( 20:00—20:30 мск).

В переговорах участвуют госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

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