Горно-Алтайск, , 08:38 — REGNUM Глубина промерзания почвы, толщина льда на реках и количество выпавшего снега в Республике Алтай значительно превышают показатели прошлого года. По словам главы региона Олега Хорохордина, это может осложнить прохождение весеннего половодья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В рамках подготовки к сложному периоду в регионе проводятся учения по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком. Руководителям также поручено проверить готовность пунктов размещения населения к приёму людей.

По словам главы регионального комитета по гражданской обороне и ЧС Юрия Леонтьева, в рамках учений проверена готовность 103 пунктов временного размещения общей вместимостью 18 275 человек.

«Спланирована группировка сил и средств общей численностью более 2000 человек и более 600 единиц техники, в том числе трех вертолетов Ми-8 для проведения воздушной разведки», — отметили в правительстве.