Кемерово, , 08:37 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 19 марта, за прошедшие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 47 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — девять, Новокузнецк — девять, Междуреченск — четыре, Анжеро-Судженск — два, Березовский — два, Мыски — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Таштагольский МР — два, Белово — один, Калтан — один, Киселевск — один, Тайга — один, Юрга — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МР — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 49 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 32 736 случаев заражения коронавирусом, 31 819 человек выздоровели, 592 пациента скончались.