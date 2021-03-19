Рим, , 08:38 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 24,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 24 935 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 306 711.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 423 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 103 855.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 289 514 человек вакцинировано от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в Италии за сутки было выявлено 23 059 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.