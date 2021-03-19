Варшава, , 08:35 — REGNUM Студия Luminous Productions (принадлежит Square Enix) опубликовала первые официальные скриншоты будущей игры Forspoken, а также показала небольшое видео с игровым процессом. Изображения были выложена 19 марта на портале DSOGaming.

Ранее геймеры могли слышать другое название этой игры — Project Athia. Стоит отметить, что она является первым проектом Luminous Productions, которая была основана в марте 2018 года. Геймерам предложат выступить в роли волшебницы Фреи Холланд, которой нужно будет применять свои магические способности, чтобы выжить в опасной стране Афии.

https://twitter.com/thegameawards/status/1372604182314688512

https://twitter.com/PlayStation/status/1372605021196521472

Ожидается, что релиз игры состоится в 2022 году на PlayStation 5 и ПК. Главную героиню озвучит известная актриса Элла Балинска («Ангелы Чарли»).

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