Токио, , 08:35 — REGNUM Японский туристический сектор, транспорт, общепит и торговля в 2021 году от любования сакурой получат в совокупности только около 158,2 млрд иен (менее $1,5 млрд), недополучив из-за коронавируса порядка 493,5 млрд иен (более $4,5 млрд) в сравнении с 2018 годом. Об этом со ссылкой на расчёты авторитетного экономиста, почётного профессора Университета Кансай Кацухиро Миямото 19 марта сообщает агентство Кyodo.

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По его оценкам, в любовании сакурой этой весной примет участие менее 36 млн из 126-миллионного населения Японии, тогда как традиционно в этой церемонии, сопровождающейся пикниками в многочисленных садах и парках, участвовало более 60 млн японцев и около четырёх млн туристов. Совокупный экономический эффект от этого складывается из расходов на переезды, пикники и сопутствующие покупки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 11 марта началось цветение сакуры (дальневосточной вишни), считающейся символом данной страны. Пик цветения деревьев обычно приходится на начало апреля.

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