Крайстчерч, Новая Зеландия, , 08:33 — REGNUM В Новой Зеландии суд над местным жителем, который угрожал устроить теракт в мечетях Крайстчерча 15 марта 2021 года, состоится 22 апреля. Об этом 19 марта сообщает издание The new Zealand Herald.

Отмечается, что мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство, угрозе совершить теракт и семи эпизодах распространения запрещенных материалов. Ему грозит до 21 года лишения свободы.

Напомним, в Новой Зеландии 4 марта 2021 года полиция сообщила об аресте двух мужчин, которые угрожали устроить теракт во вторую годовщину расстрела людей в мечетях Крайстчерча.

Как сообщало ИА REGNUM, Брентон Таррант, застреливший 15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча более 50 человек, был приговорён судом в Новой Зеландии к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

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