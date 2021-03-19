Джакарта, , 08:33 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс рассказал о решении Всемирной федерации бадминтона «вынудить» команду Индонезии отказаться от участия в Открытом чемпионате Англии по бадминтону, сообщает Sindonews.

Индонезийскую команду попросили побыть на карантине 10 дней.

«Решение не допустить Индонезию участвовать в турнире по бадминтону ради предотвращения COVID-19 — очень неудачное решение», — заявил посол Великобритании в Индонезии.

Посол объяснил, что Открытый чемпионат Англии по бадминтону — всемирно известный турнир, и очень жаль, что сборная Индонезии не будет представлена.

Оуэн Дженкинс заявил, что аналогичные случаи также имели место в различных других видах спорта.

«Мы координируем свои действия с соответствующими сторонами в Великобритании, чтобы посмотреть, можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой», — отметил посол Великобритании в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индии в Индонезиинадеется, что в июне-июле 2021 года индийские туристы смогут отправиться на Бали.

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